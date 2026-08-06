Desalojan a invasores de un terreno propiedad del IVEY en San José Tecoh al Sur de Mérida

En un operativo realizado durante la madrugada de este jueves, el Gobierno del Estado de Yucatán recuperó un predio propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), ubicado en la colonia San José Tecoh, al sur de Mérida, el cual permanecía ocupado de manera irregular.

La intervención fue encabezada de forma coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de las diligencias derivadas de la carpeta de investigación FGE/SUR/UNADT-2015/2026, iniciada por el presunto delito de despojo de un inmueble perteneciente al Estado.

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De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo con el objetivo de restituir la posesión legal del terreno, garantizar el Estado de Derecho y proteger el patrimonio público.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el IVEY, la cual fue complementada con diversas diligencias ministeriales, entre ellas la acreditación de la propiedad estatal del predio, recorridos de vigilancia, identificación de personas y vehículos vinculados con la ocupación, ampliaciones de la denuncia e inspecciones realizadas por personal de la Fiscalía.

Las autoridades señalaron que durante las semanas previas detectaron un aumento constante de personas asentadas de manera irregular en el terreno, así como la instalación de nuevas viviendas provisionales y una mayor presencia de vehículos.

Asimismo, vecinos de la zona reportaron afectaciones al orden público y a la seguridad, además de presuntas conexiones irregulares a la red eléctrica, las cuales habrían provocado variaciones en el suministro de energía en el sector.

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Con base en los elementos recabados durante la investigación, las autoridades ejecutaron el operativo para recuperar el inmueble. Según el Gobierno del Estado, la diligencia se desarrolló sin incidentes y con apego a los protocolos establecidos, privilegiando el respeto a los derechos humanos.

Al momento de la intervención se encontraban ocho personas en el predio, quienes se retiraron de manera pacífica, permitiendo que el inmueble fuera restituido al patrimonio estatal.

El Gobierno de Yucatán reiteró que continuará realizando acciones para proteger los bienes públicos y garantizar la certeza jurídica, al señalar que toda actuación se lleva a cabo conforme al marco legal y mediante la coordinación entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la seguridad pública.