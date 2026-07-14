Ayuntamiento moderniza con iluminación LED los 432 espacios deportivos de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida continúa transformando los espacios públicos con acciones que mejoran la calidad de vida de las familias y, como parte de esta labores, la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada informó que mediante el programa Mérida Enchula se moderniza la iluminación de 432 espacios deportivos en colonias y comisarías, lo que garantiza una cobertura del 100 por ciento con tecnología LED.

“Nuestra Mérida contará con espacios deportivos mejor iluminados, más seguros y dignos para el disfrute de las familias. Impulsar el ejercicio físico también significa ofrecer instalaciones de calidad para que niñas, niños, jóvenes y personas de todas las edades puedan utilizarlas con confianza, así trabajamos en este ayuntamiento de la gente”, destacó la alcaldesa.

Asimismo, recordó que Mérida Enchula representa el programa de intervención directa de espacios públicos más importante de las últimas dos décadas, mediante el cual el Ayuntamiento de Mérida aplica recursos históricos para recuperar parques, calles, áreas deportivas y de convivencia.

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“Estamos invirtiendo como nunca en mejorar y dar mantenimiento a parques, calles y canchas. Gracias a la confianza de las familias meridanas administramos con responsabilidad cada peso que aportan las y los ciudadanos para seguir enchulando todos los días nuestra ciudad”, agregó.

Como parte de esta estrategia integral, además de la instalación de nueva iluminación LED en los 432 espacios deportivos, el ayuntamiento realiza trabajos de pintura y mantenimiento en 200 parques, fortaleciendo la imagen urbana y recuperando estos sitios como entornos más seguros y funcionales para la convivencia.

Con una inversión superior a 350 millones de pesos, Mérida Enchula contempla la remodelación de más de 800 espacios públicos, entre los que se incluyen: 106 parques, 107 canchas, 432 lugares deportivos con nueva iluminación LED, cinco nuevos domos.

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Al igual se contará con tres nuevas áreas de coworking, 11 glorietas a rehabilitar, 16 parques con nuevas velarías y pasto sintético, otros 50 con acceso a Internet, 322 intervenidos con pintura y mantenimiento, dos corredores verdes ubicados en Ciudad Caucel y Brisas, así como 18 proyectos adicionales financiados mediante presupuesto participativo.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de los servicios públicos.

En lo que va de la presente administración municipal, se han destinado más de mil 202 millones de pesos en obras para las y los meridanos, permitiendo que la ciudad cuente actualmente con más de 53 mil 532 luminarias LED instaladas en todo el municipio.

Asimismo, la Comuna ha reparado más de 484 mil 300 baches en colonias y comisarías, además de construir y repavimentar 165.79 kilómetros de calles, junto con la creación de 46 mil 874 metros cuadrados de banquetas, fortaleciendo movilidad y seguridad vial.

Como parte de la estrategia preventiva ante la temporada de lluvias, también se invierte en infraestructura hidráulica con la construcción de 132 pozos pluviales, de los cuales 101 ya fueron concluidos y 31 más se encuentran programados, con el objetivo de reducir encharcamientos y mejorar el desalojo del agua en distintos puntos de la ciudad.