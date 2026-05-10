Multas por estacionarse en lugares no permitidos en el Centro de Mérida: esto debes saber

Encontrar estacionamiento en el Centro Histórico de Mérida puede convertirse en un problema para cientos de conductores, especialmente en calles con alta afluencia vehicular y peatonal.

Sin embargo, ignorar la señalización o estacionarse en zonas prohibidas puede derivar en multas, retiro del vehículo al corralón e incluso sanciones adicionales por obstruir la vialidad.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán y las disposiciones municipales, las autoridades mantienen vigilancia constante en el primer cuadro de la ciudad para evitar que automovilistas bloqueen accesos, banquetas o espacios reservados.

¿Dónde está prohibido estacionarse en el Centro de Mérida?

Las autoridades consideran como estacionamiento ilegal dejar el vehículo en cualquiera de los siguientes puntos:

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Sobre líneas amarillas o rojas pintadas en las aceras.

A menos de 15 metros de una esquina o intersección.

Frente a entradas y salidas de cocheras.

En doble fila.

Sobre banquetas, camellones o pasos peatonales.

En espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Frente a hospitales, escuelas o salidas de emergencia.

En puentes, túneles o pasos a desnivel.

En carriles exclusivos de transporte público.

En sentido contrario a la circulación.

Junto a excavaciones u obstáculos en la vía pública.

Además, en el Centro Histórico también está prohibido apartar lugares con cubetas, conos, llantas u otros objetos. La Secretaría de Seguridad Pública recordó recientemente que colocar obstáculos en la vía pública constituye una falta administrativa.

¿Cuánto cuestan las multas?

Según las disposiciones vigentes, las multas por estacionarse en sitios prohibidos en Mérida pueden ir de los 650 a 900 pesos aproximadamente. En casos más graves, las autoridades pueden:

Colocar inmovilizadores (“arañas”).

Retirar el vehículo con grúa.

Enviar la unidad al corralón.

Aplicar cargos extra por arrastre y resguardo.

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Las sanciones suelen aplicarse con mayor frecuencia en calles del Centro, avenidas principales y zonas de alta circulación donde la movilidad puede verse afectada.

¿Qué significan las líneas amarillas?

En Mérida, las guarniciones pintadas de amarillo indican prohibición de estacionarse. Aunque algunos conductores aseguran que en ciertos horarios las autoridades son flexibles, el reglamento establece que no se debe aparcar en esas zonas.

Recomendaciones para evitar multas

Para evitar sanciones al visitar el Centro de Mérida, autoridades recomiendan: