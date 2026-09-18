Zoológico Centenario de Mérida celebrará su 116 aniversario: conoce las actividades este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre el Parque Zoológico del Centenario de Mérida estará de fiesta por motivo de su 116 aniversario, donde habrá actividades para todos los niños.

El Ayuntamiento de Mérida informó que las actividades están dirigidas a visitantes de distintas edades y pretenden que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse en la vida cotidiana.

Noticia Destacada Yucatán se prepara para fuertes lluvias del 19 al 26 de septiembre; habrá riesgo de inundaciones

Cada hora se proyectarán materiales audiovisuales sobre la historia del recinto, su evolución y los cuidados que reciben los ejemplares.

Además, habrá espectáculos infantiles, actividades dedicadas a los conocimientos de las especies y baños de espuma.

Actividades en el Centenario de Mérida

Desde las 9:00 de la mañana comenzarán las actividades en el Parque Zoológico del Centenario de Mérida para todas las edades:

Noticia Destacada Orquesta Sinfónica de Yucatán prepara su 46 temporada con nueve programas y grandes solistas

9:00 AM - Proyección de video sobre la historia del Centenario

10:00 AM - Batucada y sanqueros

10:25 AM - Corte de pastel

10:30 AM - Foto del recuerdo

10:40 a 12:40 - Espectáculo de circo

1:00 a 1:30 PM - Baño de espuma

1:30 a 3:30 PM - Shows de payasos

También se tendrá la inauguración del nuevo edificio de Educazoo, mesas de manualidades, actividades lúdicas, pláticas, videos y regalos.