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Yucatán / Mérida

Zoológico Centenario de Mérida celebrará su 116 aniversario: conoce las actividades este domingo 20 de septiembre

El Parque Zoológico del Centenario de Mérida estará de fiesta con actividades para todas las edades.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

18 de sept de 2026

1 min

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Se realizarán actividades por el aniversario del Centenario de Mérida
Se realizarán actividades por el aniversario del Centenario de Mérida / Especial

Este domingo 20 de septiembre el Parque Zoológico del Centenario de Mérida estará de fiesta por motivo de su 116 aniversario, donde habrá actividades para todos los niños.

El Ayuntamiento de Mérida informó que las actividades están dirigidas a visitantes de distintas edades y pretenden que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse en la vida cotidiana.

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Cada hora se proyectarán materiales audiovisuales sobre la historia del recinto, su evolución y los cuidados que reciben los ejemplares.

Además, habrá espectáculos infantiles, actividades dedicadas a los conocimientos de las especies y baños de espuma.

Actividades en el Centenario de Mérida

Desde las 9:00 de la mañana comenzarán las actividades en el Parque Zoológico del Centenario de Mérida para todas las edades:

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  • 9:00 AM - Proyección de video sobre la historia del Centenario
  • 10:00 AM - Batucada y sanqueros
  • 10:25 AM - Corte de pastel
  • 10:30 AM - Foto del recuerdo
  • 10:40 a 12:40 - Espectáculo de circo
  • 1:00 a 1:30 PM - Baño de espuma
  • 1:30 a 3:30 PM - Shows de payasos

También se tendrá la inauguración del nuevo edificio de Educazoo, mesas de manualidades, actividades lúdicas, pláticas, videos y regalos.

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