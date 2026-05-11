Ayuntamiento de Mérida detecta presunto fraude en pagos del predial con tarjetas clonadas

El Ayuntamiento de Mérida informó que detectó un posible esquema fraudulento relacionado con el pago del impuesto predial mediante el uso indebido de tarjetas bancarias con datos presuntamente clonados, situación que ya fue denunciada ante las autoridades competentes.

La tesorera municipal, Marisol Cen Caamal, indicó que la denuncia fue presentada por conducto de la Dirección de Gobernación, luego de que áreas municipales identificaran operaciones irregulares durante los procesos ordinarios de revisión y verificación de ingresos.

De acuerdo con la información preliminar, personas ajenas al Ayuntamiento ofrecían a contribuyentes supuestos descuentos especiales para liquidar el impuesto predial, solicitando que el dinero fuera entregado directamente a terceros. Posteriormente, los pagos eran realizados en línea mediante el portal oficial del predial utilizando tarjetas bancarias internacionales con datos presuntamente clonados.

Tras concretar las operaciones, los involucrados entregaban a los ciudadanos recibos oficiales que acreditaban el pago del impuesto.

El Ayuntamiento explicó que las anomalías fueron detectadas debido a un patrón atípico en los pagos, caracterizado por múltiples operaciones mensuales o bimestrales, en lugar de pagos anuales con descuentos fiscales vigentes, lo que motivó una revisión específica.

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La autoridad municipal aclaró que no existe una afectación patrimonial directa para el Ayuntamiento, ya que los recursos ingresaron a las cuentas oficiales municipales. Sin embargo, precisó que las posibles personas afectadas serían los titulares de las tarjetas bancarias cuya información habría sido utilizada ilícitamente.

Asimismo, el gobierno municipal subrayó que no autoriza intermediarios ni gestores externos para ofrecer descuentos distintos a los programas oficiales aprobados y difundidos por la administración.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a realizar pagos y trámites únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Mérida y evitar entregar dinero a terceros que prometan beneficios o descuentos fuera de los esquemas institucionales.

Finalmente, el Ayuntamiento informó que continuará ejerciendo facultades de revisión y colaboración con las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones y prevenir posibles actos ilícitos relacionados con trámites fiscales.