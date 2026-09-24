Aeropuerto de Mérida: conoce el estatus de tu vuelo hoy jueves 24 de septiembre

El Aeropuerto Internacional de Mérida mantiene este jueves 24 de septiembre operaciones prácticamente normales, con decenas de vuelos programados tanto de salida como de llegada a distintos destinos de México y Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), al corte de las 9:00 de la mañana, los vuelos de salida operan con normalidad, mientras que en las llegadas se registra únicamente un retraso de 14 minutos.

A continuación, te presentamos el status de los vuelos del Aeropuerto de Mérida hoy jueves 24 de septiembre.

Vuelos de salida del Aeropuerto de Mérida

El Aeropuerto de Mérida tiene 70 vuelos de salida programados para este jueves 24 de septiembre. Al corte de las 9:00 de la mañana, todos se mantienen operando con normalidad, sin retrasos reportados en las operaciones de despegue.

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Entre los destinos programados se encuentran Toluca, Ciudad de México, Houston, Guadalajara, Villahermosa, Miami, Veracruz, Puebla, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Orlando y Tijuana, por lo que se mantienen activas conexiones tanto nacionales como internacionales desde la capital yucateca.

Los pasajeros que tienen programado viajar desde Mérida durante este jueves deben considerar presentarse con anticipación en la terminal y mantenerse atentos a las posibles actualizaciones que proporcione directamente su aerolínea.

Vuelos de llegada a Mérida

En cuanto a las operaciones de llegada, el Aeropuerto Internacional de Mérida tiene 63 vuelos programados durante este jueves.

Al corte de las 9:00 de la mañana, se reportó un vuelo demorado por 14 minutos, procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que finalmente aterrizó a las 8:36 horas.

En contraste, otro vuelo proveniente del AICM aterrizó de manera anticipada a las 7:44 de la mañana, es decir, 46 minutos antes del horario previsto.

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Entre las rutas de llegada que mantiene el Aeropuerto de Mérida se encuentran conexiones procedentes de Ciudad de México, Guadalajara, Villahermosa, Miami, Toluca, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Houston y Veracruz.

¿Cómo consultar el status de tu vuelo?

Si tienes un viaje programado desde o hacia el Aeropuerto de Mérida, es recomendable consultar directamente con la aerolínea correspondiente el horario actualizado de tu vuelo, ya que las condiciones operativas pueden cambiar durante el transcurso del día.

El reporte de ASUR corresponde al corte de las 9:00 de la mañana de este jueves 24 de septiembre, por lo que pueden presentarse modificaciones posteriores en los horarios de salida o llegada.

Antes de dirigirte al aeropuerto, verifica nuevamente el status de tu vuelo, especialmente si tienes una conexión, debes recoger a un pasajero o necesitas llegar a tiempo a tu destino.