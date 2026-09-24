IMEF pide aprovechar el séptimo lugar de Yucatán en competitividad para atraer inversiones

El ascenso de Yucatán al séptimo lugar nacional en competitividad representa una oportunidad para atraer inversiones y generar empleos, aunque persisten retos como la inflación, la informalidad, la construcción y el turismo, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) Grupo Yucatán.

Isaías Marrufo Góngora, presidente del organismo, consideró que la posición alcanzada en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO refuerza el atractivo de Yucatán para la inversión. Señaló que el siguiente objetivo debe ser acercarse a entidades como Querétaro, Nuevo León y Jalisco, que ocupan posiciones superiores.

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Informalidad e inflación, entre los pendientes

Entre los pendientes mencionó reducir la informalidad, mejorar la inclusión de género y la equidad salarial, promover inversiones y garantizar certeza jurídica. Añadió que la seguridad continúa siendo uno de los principales atractivos del estado.

En contraste, la inflación en Mérida alcanzó 4.28% en agosto, por encima del 3.26% nacional, con lo que acumuló cuatro meses consecutivos por arriba de la media del país. El comportamiento impacta directamente en el gasto de los hogares.

En materia laboral, agosto cerró con 430 mil 404 empleos, mil 247 más que en julio, aunque 866 menos que en el mismo mes de 2025. Al cierre de julio, la tasa de ocupación fue de 98.5% y la desocupación, de 1.5%.

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La construcción registró una caída anual de 7.9% en junio, mientras que el turismo disminuyó 6% en julio. Ese mes llegaron a Mérida 28 mil 179 turistas extranjeros y 173 mil 989 nacionales.

Ante este escenario económico mixto, el IMEF Grupo Yucatán hizo un llamado a que gobierno, sociedad e iniciativa privada presenten esfuerzos para concretar el ingreso de nuevas inversiones aprovechando la creciente competitividad en el estado.