Denuncian que tres perros viven encerrados, encadenados y entre desechos en un predio de Mérida

Vecinos del fraccionamiento San Marcos Sustentable en Mérida emitieron una denuncia pública por las presuntas condiciones de severo maltrato, hacinamiento e insalubridad en las que se encuentran tres perros al interior de una vivienda del mencionado sector, al Sur de la capital yucateca.

La situación fue reportada en un predio ubicado sobre la calle 100, marcado con el lote 659.

De acuerdo con testimonios y los datos recabados en la denuncia ciudadana, los tres animales de compañía permanecen sujetos de forma permanente mediante cadenas metálicas de apenas 30 centímetros de longitud, lo que restringe casi por completo su movilidad y les impide resguardarse adecuadamente del Sol o la lluvia.

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Se señaló que una de las ejemplares hembra mantiene puesto un bozal de tamaño inadecuado y sumamente ajustado, lo que compromete su capacidad para jadear y regular su temperatura corporal.

Los denunciantes informaron que el área asignada a los ejemplares presenta acumulación constante de desechos fecales, emanación de fétidos olores y recipientes con agua contaminada con tierra y sedimento, careciendo de alimento fresco y espacio digno para su adecuado desplazamiento.

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Ante el riesgo a la salud física e integridad de los ejemplares, los colonos hicieron un llamado urgente a la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Mérida, así como a la Policía Ambiental y a la Fiscalía General del Estado (FGE), para llevar a cabo una inspección en el inmueble.

En Yucatán, el maltrato y la crueldad animal se encuentran tipificados dentro del Código Penal del Estado, por lo que las autoridades competentes están facultadas para realizar el aseguramiento precautorio de las mascotas y sancionar a quien resulte responsable de atentar contra el bienestar animal.