Conductor destruye una rosticería en Villas Oriente, Kanasín, y huye

Una rosticería del fraccionamiento Villas Oriente en Kanasín terminó con la fachada prácticamente destruida y cuantiosos daños, luego de que un automóvil compacto se estrelló contra el establecimiento durante la madrugada de ayer.

El conductor, tras provocar el percance, logró retirar la unidad del lugar y escapó antes de que llegaran las autoridades.

El hecho ocurrió aproximadamente a las tres de la madrugada sobre la Avenida 65 entre las calles 8 y 2, donde se encuentra la rosticería Los Flamboyanes.

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De acuerdo con testimonios de vecinos, a esa hora un vehículo compacto de color azul circulaba por la arteria cuando, por causas que todavía no han sido determinadas, el guiador perdió el control de la unidad.

El automóvil salió de la superficie de rodamiento y terminó contra el frente del establecimiento. El impacto alcanzó la estructura del inmueble y la cortina metálica, que resultaron severamente dañadas, además de afectar parte de la mercancía que se encontraba en el interior del comercio.

Después del choque, el conductor responsable habría realizado maniobras para sacar el vehículo de la zona del impacto, reincorporarse a la Avenida 65 y continuar su marcha con rumbo desconocido.

La situación fue descubierta cuando el propietario del negocio Mario Rubén S. llegó al establecimiento para comenzar sus actividades habituales, pero se encontró con la fachada destrozada y parte de sus productos afectados.

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El comerciante solicitó la intervención de la Policía Municipal de Kanasín, cuyos elementos tomaron conocimiento del caso.

El propietario también acudió ante las autoridades ministeriales para presentar la denuncia correspondiente, con el propósito de que se investigue el hecho y se localice al conductor responsable.

Uno de los principales elementos para esclarecer el caso será la posible existencia de cámaras de videovigilancia en viviendas y comercios ubicados en las inmediaciones. Las imágenes podrían ayudar a establecer la ruta que siguió el automóvil antes y después del impacto, así como aportar características que permitan identificarlo.

El afectado hizo un llamado a los habitantes del fraccionamiento Villas Oriente y de colonias cercanas para que, en caso de contar con alguna grabación captada durante la madrugada, la proporcionen a las autoridades. También pidió comunicar cualquier información que permita conocer las placas del vehículo o identificar a su propietario.