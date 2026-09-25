Presidenta Sheinbaum anuncia Libramiento Sur de Villahermosa y 30 mil mdp en infraestructura para Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes 25 de septiembre nuevas obras para Tabasco y aseguró que la inversión federal en infraestructura para la entidad ronda los 30 mil millones de pesos, además de 20 mil 610 millones de pesos anuales destinados a programas de Bienestar.

Durante el evento “Honestidad y resultados en Tabasco”, realizado en Centro, la mandataria destacó que el estado fue la entidad número 28 que visitó como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, emprendida después de su Segundo Informe de Gobierno.

La gira forma parte del esquema con el que Sheinbaum ha presentado resultados específicos por entidad durante septiembre, después de rendir su informe constitucional el 1 de septiembre.

Sheinbaum anuncia Libramiento Sur de Villahermosa

Entre los nuevos proyectos, la Presidenta anunció la construcción del Libramiento Sur de Villahermosa hacia Cárdenas, que incluirá un puente y ampliaciones carreteras. La obra comenzará en 2027, de acuerdo con lo informado durante el acto.

También mencionó la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega, el ramal ferroviario Roberto Ayala-Dos Bocas y la conversión del Tren Maya para transporte de carga.

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Sheinbaum afirmó que la inversión federal en infraestructura para Tabasco será de alrededor de 30 mil millones de pesos.

Tabasco tendrá nuevos hospitales y 463 consultorios

En materia de salud, la mandataria informó que el Hospital de Cárdenas, con 93 camas, está próximo a inaugurarse.

Además, anunció un nuevo hospital del IMSS en Villahermosa con 260 camas, así como nuevos hospitales generales en Macuspana y Teapa.

Otro de los proyectos contempla la construcción de 463 consultorios en todos los municipios de Tabasco, cada uno con una pequeña farmacia. Las unidades se construirán este año y comenzarán a operar en 2027, de acuerdo con el discurso presidencial.

¿Cuántas personas reciben programas de Bienestar en Tabasco?

Sheinbaum indicó que 890 mil 242 personas en Tabasco son derechohabientes de programas de Bienestar.

Entre ellas se encuentran 234 mil 310 adultos mayores con pensión, 45 mil 366 personas con discapacidad, 21 mil 714 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y 55 mil 929 participantes de Sembrando Vida.

La Presidenta agregó que la inversión anual en estos programas asciende a 20 mil 610 millones de pesos.

Sheinbaum promete apoyo a productores de cacao

Durante el evento, la mandataria también destacó la estrategia para mejorar los ingresos de productores de cacao.

Señaló que el Gobierno impulsa una fábrica de Chocolate del Bienestar y acciones para que los productores puedan vender cacao seco, en lugar de cacao en baba, con el objetivo de aumentar su valor comercial.

Sheinbaum estimó que alrededor de 10 mil productores podrán beneficiarse con estos esquemas y con mecanismos de precio justo.

En educación, también anunció 13 nuevas preparatorias en la entidad y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Centla.

IO