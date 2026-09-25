Reino Unido anuncia 88 millones de libras para la recuperación de Gaza y ayuda en Cisjordania

El Gobierno de Reino Unido anunció un paquete de 88 millones de libras esterlinas para apoyar la atención humanitaria y la recuperación temprana de Gaza, además de financiar acciones en Cisjordania.

El anuncio fue realizado por el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, durante una reunión celebrada en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El encuentro fue organizado por Reino Unido junto con Jordania y Catar.

Los recursos se dirigirán principalmente a restablecer servicios esenciales como atención médica, acceso a agua limpia, saneamiento, higiene, manejo de residuos y protección para personas afectadas por el conflicto.

¿En qué se usarán los 88 millones de libras para Gaza?

De acuerdo con el Foreign, Commonwealth & Development Office, el financiamiento permitirá ofrecer consultas médicas hasta a 900 mil personas mediante instalaciones de salud respaldadas por Reino Unido.

También se contempla rehabilitación y tratamiento con prótesis para mil niños con lesiones provocadas por explosiones, servicios de gestión de residuos para hasta 900 mil personas, suministro de agua mediante camiones cisterna para 150 mil personas y apoyo psicológico y de salud mental para otras 21 mil.

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El paquete forma parte del presupuesto de ayuda humanitaria y recuperación temprana destinado a los territorios palestinos durante el actual año fiscal británico.

Reino Unido pide acceso humanitario sin restricciones

Miliband afirmó que los civiles en Gaza deben tener acceso sin obstáculos a la ayuda y pidió al Gobierno israelí modificar las restricciones que Londres considera incompatibles con las necesidades humanitarias actuales.

El encuentro en Naciones Unidas reunió a representantes regionales, organismos internacionales, sociedad civil, autoridades palestinas y países donantes para analizar medidas destinadas a mejorar el acceso humanitario, la atención médica y la recuperación de Gaza.

Reino Unido endurece su postura sobre asentamientos israelíes

El anuncio ocurre después de que el Gobierno británico informó el 8 de septiembre un cambio en su política respecto de Israel y los territorios palestinos.

The humanitarian situation in Gaza is dire.



Today at #UNGA, the UK, Jordan and Qatar brought together partners to focus attention on the need for humanitarian access and healthcare.



The UK is taking further action, pledging £88m for humanitarian and early recovery support. pic.twitter.com/cO6OkT5nTQ — Ed Miliband (@Ed_Miliband) September 24, 2026

Londres concluyó que la continuación de la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y anunció medidas contra la expansión de asentamientos, entre ellas restricciones a la importación de productos provenientes de asentamientos considerados ilegales conforme al derecho internacional.

El Gobierno británico sostiene que esas medidas buscan preservar la posibilidad de una solución de dos Estados, mientras mantiene el respaldo a iniciativas internacionales para ampliar la asistencia humanitaria y preparar la reconstrucción de Gaza.

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