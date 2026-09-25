Arranca en Mérida la segunda edición del Festival de las Juventudes Much’Ik 2026

Con oportunidades concretas de empleo formal, capacitación y emprendimiento, el Gobierno del Renacimiento Maya impulsa el desarrollo de las juventudes yucatecas mediante la segunda edición del Festival de las Juventudes Much’Ik 2026, un espacio gratuito, inclusivo y de alcance estatal que vincula a las y los jóvenes con instituciones, empresas y programas para ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Durante la inauguración, el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que Much’Ik —que en lengua maya significa "punto de encuentro"— refleja la visión de un Gobierno que trabaja de manera transversal para abrir puertas a la preparación, al empleo digno y al talento juvenil, acercando herramientas y oportunidades para que las nuevas generaciones participen directamente en el crecimiento económico y la transformación de Yucatán.

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El mandatario destacó que las juventudes merecen un espacio propio, gratuito, inclusivo y de alcance estatal, por lo que invitó a las y los jóvenes de Yucatán a participar en las actividades del festival, que se desarrolla durante este viernes y sábado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Díaz Mena destacó que las juventudes también encuentran en la cultura, el deporte y la convivencia espacios para su desarrollo, por lo que el festival incluye conferencias, actividades y presentaciones de artistas locales, además de opciones de capacitación, empleo y emprendimiento para responder a los retos que enfrentan las nuevas generaciones.

En este sentido, agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a las juventudes yucatecas mediante becas y la ampliación de la oferta de educación superior en el estado, con proyectos como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Kanasín; así como nuevas opciones educativas en Progreso, Colonia Yucatán, Tizimín, Tzucacab y Chikindzonot.

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El Gobernador explicó que su administración trabaja en proyectos estratégicos que buscan ampliar las oportunidades de empleo mejor remunerado para las nuevas generaciones, como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga y los Polos Industriales del Bienestar.

Asimismo, hizo un llamado a las juventudes a cuidar su salud y mantenerse alejadas de las adicciones: "No permitan que las drogas les roben sus sueños, su libertad ni su futuro. La vida tiene grandes retos, pero cada uno de nosotros es arquitecto de su propio destino. Ojalá que todas y todos los jóvenes yucatecos decidan que ese destino esté lleno de salud, bienestar y éxito".