ISSTEY celebrará su 50 aniversario con actividades culturales y una caminata conmemorativa en el Hotel Costa Club

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) celebrará su 50 aniversario con tres actividades para las que han convocado a la participación de todos sus derechohabientes y pensionados. Del 11 al 13 de septiembre, el instituto espera reunir a cientos de afiliados en sus actividades que arrancarán desde Valladolid con la jornada “Isstey Cultural”.

Diego Cetz Pech, director general del ISSTEY , puntualizó que las actividades serán un espacio para la recreación de los derechohabientes, pero también una forma de rememoran la historia del instituto, el cual durante cinco décadas ha puesto en primer lugar a los trabajadores del estado, los cuales suman 32 mil beneficiarios actualmente.

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”Estos 50 años representan miles de historias, años de servicio y el trabajo de muchas generaciones. Por eso queremos celebrar juntos y reconocer a todas las personas que han dado y siguen dando su trabajo, su tiempo y su vida al Isstey”, puntualizó Cetz Pech.

El viernes 11 de septiembre, se llevará a cabo el evento Isstey Cultural desde Valladolid en el teatro principal del municipio, así como posteriormente un “pasacalle” por toda la calzada. Un día después, el sábado 12, el punto de reunión será el Centro de Convenciones Siglo XXI para la Magna Vaquería a partir de las 19:00 horas y constará de dos tiempos.

”De 5 a 7 tenemos la primera actividad cultural donde nuestros jubilados participarán en vivo con la orquesta jaranera y un ensamble del coro de nosotros. Cerrará con la orquesta jaranera en vivo y el ballet folclórico del gobierno del estado. Posteriormente va iniciar la vaquería”, explicó Emy Sosa Novelo, jefa de Departamento de Desarrollo Cultural y Actividad Física del Isstey.

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El cierre de los festejos será el domingo 13 con la caminata desde las 07:00 horas que partirá desde el Hotel Costa Club y concluirá en este mismo lugar. Las primeras cien personas en inscribirse recibirán una camiseta conmemorativa, mientras que todos los participantes podrán disfrutar durante la mañana y parte de la tarde las amenidades del balneario del hotel.

Como parte de la actividad, también se sortearán entre los asistentes 20 pasadías dobles en el Hotel Costa Club así como 5 estancias. “Vamos a tener algunas actividades programadas, música, ambientación, pues para que la gente que esté ahí con nosotros, la pase bien. El objetivo es cerrar con broche de oro en ese lugar tan especial para todos nosotros”, declaró Miriam Miranda Ávila, titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y Hospedaje.

Por último, el director general del Isstey reiteró la invitación a todos los derechohabientes a participar en los tres días de actividades. Recordó que estos espacios son pensados para que la comunidad Isstey los disfrute, en especial durante la celebración del 50 aniversario del instituto.