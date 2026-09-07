“Mérida Enchula” transforma parques del oriente: anuncian mejoras en siete espacios públicos

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada supervisó los trabajos del programa Mérida Enchula en los parques de San Cristóbal y Emancipación de Vergel III, donde se realizan acciones de mejoramiento urbano como parte de la intervención de siete espacios públicos en el oriente de la ciudad.

“Venimos del tradicional barrio de San Cristóbal, donde estamos enchulando el parque, el cual contará con área infantil nueva y luminarias LED, porque en este Ayuntamiento hacemos mucho más con menos”, expresó. También se instalará pasto sintético en sustitución del arenero, nuevo alumbrado LED, un área cercada y una silla confidente.

Posteriormente, Cecilia acudió al parque Emancipación, en Vergel III, donde supervisó los trabajos que se realizan en este espacio, entre ellos la instalación de nuevas luminarias LED en las canchas, la renovación de la velaria y la colocación de pasto nuevo.

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Ante ello anunció que serán un total de siete espacios públicos que se intervendrán en el lado oriente de la ciudad, concretamente en la zona de los Vergeles, para enchular e intervenir con áreas infantiles nuevas, velarias, así como también internet en los parques.

Espacios dignos para la convivencia y el deporte

Se dará atención a espacios deportivos, con mantenimiento y pintura de las canchas, además de la colocación de luminarias LED, para que puedan ser utilizados en mejores condiciones por las familias y las juventudes de la zona.

Estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y brindar a las familias lugares dignos, seguros, accesibles y adecuados para la convivencia, el deporte y la recreación, al tiempo que se aprovechan de manera eficiente los recursos públicos mediante el programa Mérida Enchula.

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Con ello el Ayuntamiento de Mérida impulsa una inversión de 350 millones de pesos para mejorar más de 800 espacios en 263 colonias y fraccionamientos, así como en las 47 comisarías del municipio.

Las acciones incluyen la renovación de parques y áreas infantiles, mantenimiento y pintura, rehabilitación e iluminación de canchas, nuevas velarias, pasto e internet gratuito, además de nuevos espacios de coworking, corredores verdes y proyectos de Presupuesto Participativo.

Cecilia Patrón adelantó que próximamente regresará a estos espacios para inaugurar junto con las vecinas y vecinos, quienes serán los principales beneficiarios de estas mejoras.