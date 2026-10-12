Condenan a 40 años de prisión a extranjero por la violación de su hijo en Tulum

Una sentencia de 40 años de prisión fue dictada contra Marvin Rolando Ixil Caal, de 22 años y originario de Guatemala, por el delito de violación en agravio de su hijo, quien tenía diez meses de edad cuando ocurrieron los hechos en este municipio. El caso fue dado a conocer por Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo, durante una conferencia matutina.

El titular de la Fiscalía informó sobre la condena como parte de los resultados de procuración de justicia en el estado. La resolución establece una pena de cuatro décadas de cárcel para el responsable de la agresión sexual contra el menor. Por la naturaleza del delito y la edad de la víctima, su identidad se mantiene reservada.

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De acuerdo con los datos expuestos por el fiscal, el sentenciado es el padre del niño. El vínculo familiar entre el agresor y la víctima constituye uno de los elementos centrales del caso, pues se trataba de un bebé que dependía de los adultos para su cuidado y protección. La información difundida ubica los hechos en Tulum, sin precisar el domicilio donde sucedieron.

La pena de 40 años es el resultado concreto comunicado por López Salazar. No obstante, los datos proporcionados no detallan si el fallo contempla una multa, un monto por reparación del daño u otras disposiciones. También queda pendiente conocer si la sentencia ha sido impugnada o si ya se encuentra firme.

Por tratarse de violencia sexual contra un menor de edad, la cobertura del caso debe preservar su privacidad y evitar la difusión de detalles de la agresión. El reporte se centra en la sanción anunciada por la Fiscalía y en la responsabilidad penal del adulto, sin divulgar el nombre, imágenes ni otros datos personales de la víctima.