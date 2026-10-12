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Captan en video a una pareja presuntamente robando cableado en la Supermanzana 59 de Cancún

Un ciudadano difundió en redes sociales un video en el que se observa a un hombre y una mujer llevándose varios metros de cableado durante la madrugada.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

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De acuerdo con la publicación, las personas señaladas se retiraron en un automóvil negro y una motoneta roja
De acuerdo con la publicación, las personas señaladas se retiraron en un automóvil negro y una motoneta roja / Redes sociales

Un hombre y una mujer fueron grabados en video presuntamente robando un cableado en la Supermanzana 59 de la ciudad de Cancún.

El video fue difundido en redes sociales por un ciudadano quien denunció los hechos ocurridos durante la madrugada, señalando a ambas personas de llevarse el cableado, tal cual se aprecia en el video.

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Según la denuncia, el hombre de camisa negra y pantalones beish jalaba varios metros de unos cables de telefonía, mientras que la mujer quien vestía una camiseta blanca y shorts café, se enfocaba en enrollarlos.

En la publicación se informó que la pareja se retiró del lugar, dejando un extremo del cable en la calle para después huir en un automóvil de color negro y una motoneta roja.

Hasta el momento autoridades de la ciudad no han informado sobre una denuncia formal o investigaciones relacionadas con los hechos captados en video.

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