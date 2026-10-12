Mujer de la tercera edad moviliza a corporaciones de seguridad en Felipe Carrillo Puerto por 'malentendido'

El reporte de un supuesto asaltó a una mujer de la tercera edad movilizó a los cuerpos policíacos y de fuerzas federales; tras indagar la situación todo parece indicar que se trató de un malentendido, ya que el hijo trató de llevar a su madre a la casa de ella pero la abuelita no reconocía a tu bastardo, por lo que tuvieron que intervenir las autoridades.

Los hechos se registraron cerca de las 22:00 horas de este lunes en la calle 69 por 66 de la colonia Centro, al ser reportado un supuesto asaltó cuya agraviada era de la tercera edad.

La información preliminar que se pudo investigar fue que minutos antes una adulta mayor llegó al sitio de vanes que se dirige a la ruta de Tihosuco, para pedir ayuda porque supuestamente la habían agredido y que le querían robar sus pertenencias.

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Ante esta situación, los trabajadores del volante pidieron ayuda a la policía para intervenir, por lo que de inmediato arribaron más de media docena de patrullas de la policía municipal, Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Marina.

Con la intervención de las autoridades se pudo esclarecer lo ocurrido, ya que el supuesto agresor se trata del hijo de la mujer, aunque lejos de agredirla lo que estaba haciendo el hijo es tratarla de llevarla a su casa luego de haber cenado con ella y debido a un problema de memoria, en ocasiones la abuelita no reconoce a sus familiares.

Por lo que la mujer pidió que sea trasladada a su casa con el apoyo de una patrulla y su hijo terminó regresando a su hogar.