Choque múltiple en Muna deja un muerto y al menos 20 personas heridas

La tranquilidad de la zona centro de Muna se vio interrumpida tras un aparatoso accidente que involucró a tres vehículos y dejó una persona fallecida y al menos 20 lesionados.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 19 y 20, donde colisionaron un autobús de transporte de pasajeros, un automóvil particular y una motocicleta. La fuerza del impacto provocó que varias personas resultaran heridas, por lo que vecinos de la zona solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Noticia Destacada “Ya están en prisión”, FGE Yucatán confirma detención de dos extorsionadores de “La Concordia” por cobro de piso en Mérida

Paramédicos acudieron al lugar para valorar a los afectados y brindarles atención prehospitalaria. Debido a la gravedad de las lesiones, varias personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también se movilizaron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las labores de los equipos de emergencia y evitar mayores riesgos en la zona.

Noticia Destacada ¡Casi los muerde! Policías enfrentan inesperado encuentro con una boa en Telchac Pueblo

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué habría provocado la colisión ni se ha establecido quién habría tenido responsabilidad en el percance.

La circulación permaneció parcialmente afectada mientras se realizaban las labores de auxilio y las diligencias correspondientes. Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense intervino para llevar a cabo las actuaciones legales relacionadas con la persona fallecida y recabar indicios que permitan esclarecer la mecánica del accidente.