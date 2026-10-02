Hombre termina apuñalado en el pecho por su rival de amores al Sur de Mérida

Una disputa por motivos sentimentales terminó en violencia, la madrugada de ayer, en la colonia Mercedes Barrera, sur de Mérida, donde un hombre de 29 años de edad resultó herido con un arma blanca y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital; agentes detuvieron a su agresor.

Lo que comenzó como un reclamo entre una expareja terminó en una violenta riña durante las primeras horas de ayer, cuando, de acuerdo con los reportes recabados, el incidente ocurrió un hombre de 29 años, quien presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol, acudió al domicilio de su expareja con la intención de confrontarla.

Sin embargo, al llegar al predio se encontró con la actual pareja de la mujer, un joven de 22 años. La presencia de ambos derivó en un intercambio de palabras, insultos y reclamos que rápidamente subió de tono. A la discusión le siguió un enfrentamiento físico en el exterior del domicilio, donde ambos comenzaron a forcejear y, durante la pelea, salió a relucir un arma punzocortante.

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En medio del zafarrancho, el hombre de 29 años sufrió una herida en el pecho, ocasionada presuntamente con el arma blanca, que le ocasionó un abundante sangrado. La situación alertó a los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y técnicos en urgencias médicas de la misma corporación.

Detienen al atacante

Luego de recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. El joven de 22 años permaneció en el lugar tras la riña y lo detuvieron los agentes por su presunta participación en la agresión.

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Fue remitido a los separos para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación jurídica.

Será la autoridad ministerial la que determine las responsabilidades correspondientes conforme avancen las diligencias. También se espera que al lesionado acuda a presentar la denuncia cuando sea dado de alta en la clínica, si es que no desiste.