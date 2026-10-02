Noche de terror en Chemax: Le prenden fuego a un hombre durante una riña

Una riña terminó con un hombre con quemaduras de consideración la noche de este jueves en Chemax, luego de que, según reportes extraoficiales, uno de los participantes habría utilizado combustible para prenderle fuego durante la confrontación.

Los hechos habrían ocurrido sobre la avenida principal, frente al mercado municipal y cerca de la caseta de vigilancia, donde se registró el enfrentamiento entre los involucrados.

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La situación generó alarma entre quienes se encontraban en la zona, aunque debido a la intensidad de la riña pocas personas habrían podido intervenir.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el hombre lesionado aparece solicitando ayuda mientras presenta quemaduras en distintas partes del cuerpo. Ante la emergencia, fueron sus propios familiares quienes acudieron para auxiliarlo y sacarlo del lugar.

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Posteriormente, el lesionado fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General de Valladolid, donde recibió atención médica. De manera preliminar, se informó que las heridas serían de consideración.

Elementos policiacos acudieron al hospital para recabar información e iniciar las investigaciones relacionadas con la agresión. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante la riña, identificar a los posibles responsables y determinar el origen de la confrontación.