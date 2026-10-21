Masa de aire polar provocará lluvias y niebla en Yucatán este miércoles

La masa de aire polar asociada al Sistema Frontal No. 2 favorecerá la presencia de niebla y neblina durante las primeras horas del día en algunos municipios de Yucatán, además de lluvias ligeras y moderadas en distintas regiones del estado.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones comenzarían entre las 10:00 de la mañana y el mediodía en Dzilam de Bravo, Dzilam González, Motul, Izamal, Mérida y sus alrededores. Después del mediodía, las lluvias se extenderían hacia Hunucmá, Tunkás, Huhí, Cuzamá y Chankom.

Para después de las 15:00 horas, se prevén precipitaciones en Tekax y municipios cercanos, por lo que las condiciones de lluvia podrían mantenerse durante la tarde en algunas zonas de la entidad.

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En cuanto a las temperaturas, el ambiente será cálido a caluroso, con máximas de entre 29 y 31° C en el oriente y la zona costera, mientras que en el poniente se esperan valores de 32 a 34° C.

El viento soplará del noreste con velocidades de 15 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la costa. Asimismo, se pronostica oleaje de aproximadamente 2.5 metros de altura en el litoral yucateco, por lo que las condiciones marítimas serán un factor a considerar durante la jornada.