Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Chichimilá

Un hombre que había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves habría sido localizado sin vida la mañana de ayer en una zona ubicada en las afueras de la cabecera municipal de Chichimilá.

De acuerdo con los primeros datos, el cuerpo fue encontrado al final de la calle 29, hacia el Oriente de la localidad, en un área alejada de la zona habitacional. En un principio no se había confirmado la identidad de la persona; posteriormente, presuntamente familiares acudieron al sitio y realizaron el reconocimiento, estableciendo que se trataba de Manuel T. A.

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El hombre era buscado desde el jueves, por lo que el hallazgo generó consternación entre familiares y habitantes que tenían conocimiento de su desaparición.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fallecimiento habría ocurrido por asfixia por ahorcamiento; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las circunstancias del caso mediante las diligencias de la investigación.

Tras el reporte, la zona fue acordonada y asegurada para permitir el trabajo del personal especializado, que realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento y traslado del cuerpo.

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El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones y procedimientos legales para esclarecer los hechos.

Familiares y habitantes de Chichimilá permanecen consternados ante lo ocurrido, mientras se espera que las autoridades proporcionen mayor información conforme avancen las indagaciones.