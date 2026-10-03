Operativo en Mazatlán: aseguran miles de productos con marihuana, cigarrillos y cartuchos

Un operativo conjunto realizado en Mazatlán, Sinaloa, derivó en el aseguramiento de un inmueble y diversos productos que contenían marihuana, además de cigarrillos, cargadores y cartuchos.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, las acciones se llevaron a cabo el pasado 1 de octubre en la colonia Real del Valle, como parte de una Orden Técnica de Investigación.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, junto con integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre lo asegurado se encuentran mil 250 bolsas de frituras con marihuana, 330 bolsas de golosinas y 460 barras de chocolate que contenían dicha sustancia.

También decomisan miles de cigarrillos y cartuchos

El inventario reportado por las autoridades incluye además 35 mil 726 cigarrillos en distintas presentaciones, así como 300 cargadores electrónicos.

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Durante la intervención también fueron localizados cuatro cargadores y 80 cartuchos, elementos que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre instituciones federales y estatales para combatir actividades relacionadas con el tráfico y distribución de drogas en Sinaloa.

Las autoridades señalaron que los resultados forman parte de las acciones desarrolladas durante la actual administración en materia de seguridad. Según el comunicado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional acumulan el aseguramiento de 122 mil 37 cargadores, 4 millones 957 mil 650 cartuchos y 133 mil 655 kilogramos de marihuana.

FGR continuará con las investigaciones

Después del operativo en la colonia Real del Valle, todo lo asegurado fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán.

La dependencia federal será responsable de continuar con las investigaciones y realizar los procedimientos periciales correspondientes para determinar el origen y posible destino de los objetos y sustancias encontrados.

Guardia Nacional y Ejército Mexicano en coordinación con la

Fiscalía General de la República aseguraron droga en Mazatlán, Sin.



Culiacán, Sin., a 3 de octubre de 2026.- Las Comandancias de la III Región Militar y 9/a. Zona Militar informan que, en cumplimiento a lo establecido… pic.twitter.com/u7Gj7ZnT6o — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

Las instituciones participantes indicaron que el despliegue se realizó bajo el marco jurídico vigente y con respeto a los derechos humanos.

Con estas acciones, las autoridades buscan avanzar en las investigaciones relacionadas con actividades ilícitas y contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad en el municipio de Mazatlán.

IO