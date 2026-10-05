¿Se formará un Ciclón cerca de la Península de Yucatán? Vigilan zona de Baja Presión en el Golfo de México

Una zona de baja presión que se mantiene bajo vigilancia en el Golfo de México presenta condiciones para incrementar su probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos días, por lo que autoridades meteorológicas mantienen seguimiento ante la posibilidad de que se forme una depresión tropical.

De acuerdo con información de Protección Civil de Yucatán (Procivy), existe vigilancia permanente sobre este sistema, debido a que los modelos de pronóstico señalan que podría alcanzar la categoría de depresión tropical hacia mediados o finales de esta semana.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que la zona de baja presión mantiene 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 70 por ciento en siete días.

El sistema se localiza aproximadamente a 105 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y presenta desplazamiento hacia el este. De acuerdo con los pronósticos, durante los próximos días podría continuar su avance en esa dirección antes de cambiar su trayectoria hacia el norte.

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Aunque todavía no se confirma la formación de un ciclón tropical, las autoridades mantienen vigilancia debido a la evolución que podría presentar la zona de baja presión sobre el Golfo de México.

Procivy indicó que, independientemente de si el sistema logra desarrollarse como depresión tropical, los modelos meteorológicos anticipan condiciones de mayor oleaje mar adentro y cerca de la costa, además de lluvias de diversa intensidad en Yucatán.

Este escenario podría presentarse entre el miércoles 7 y el sábado 10 de octubre, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales conforme avance la semana.

Zona de #BajaPresión en el suroeste del #GolfoDeMéxico ahora con 30 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Se mantiene en vigilancia⬇️ https://t.co/XlhWFeEKF3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2026

La evolución, trayectoria e intensidad del sistema todavía pueden cambiar, por lo que la información meteorológica deberá actualizarse conforme se incorporen nuevos datos a los modelos de pronóstico.

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Recomendaciones de Procivy ante la vigilancia de la zona de baja presión

Ante la posibilidad de lluvias, incremento del oleaje y cambios en las condiciones meteorológicas, la población de Yucatán puede tomar las siguientes precauciones:

Mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales , principalmente Procivy, el Servicio Meteorológico Nacional y Conagua.

, principalmente Procivy, el Servicio Meteorológico Nacional y Conagua. Evitar compartir información no confirmada sobre la supuesta formación o trayectoria de un ciclón.

Consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar actividades en zonas costeras o salir al mar.

Atender los avisos y recomendaciones emitidos por las autoridades de Protección Civil.

En caso de lluvia intensa, extremar precauciones al conducir y evitar zonas susceptibles a encharcamientos.

Mantenerse pendiente de posibles cambios en el pronóstico durante los próximos días.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo vigilancia la zona de baja presión y será necesario esperar su evolución para determinar si alcanza la categoría de depresión tropical y cuál sería su posible trayectoria.