Investigan muerte de una mujer en la colonia Mirador I de Champotón

Trascendió que la mañana de este viernes se registró un reporte de un presunto caso de suicidio, al parecer de una persona del sexo femenino, en el municipio de Champotón.

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De acuerdo con la información recabada, el hecho habría ocurrido la mañana de este viernes sobre la calle 37, entre 14 y 16, en la colonia Mirador I, en la cabecera de Champotón.

Sin embargo, esta información hasta el momento no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, Fgecam, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

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JGH