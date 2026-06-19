Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Semarnat avala Distribuidor Vial Kukulkán en Cancún; obra lleva 20% de avance

Campeche / Sucesos

Investigan muerte de una mujer en la colonia Mirador I de Champotón

Autoridades investigan el reporte de un presunto suicidio de una mujer en la colonia Mirador I de Champotón. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado el hecho.

Por Jorge May

19 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Reportan presunto suicidio de una mujer en la colonia Mirador I de Champotón
Reportan presunto suicidio de una mujer en la colonia Mirador I de Champotón / Por Esto!

Trascendió que la mañana de este viernes se registró un reporte de un presunto caso de suicidio, al parecer de una persona del sexo femenino, en el municipio de Champotón.

Mujer con comportamiento errático moviliza a policías y paramédicos en Champotón

Noticia Destacada

Vecinos alertan por gritos de una mujer y movilizan a cuerpos de emergencia en Champotón

De acuerdo con la información recabada, el hecho habría ocurrido la mañana de este viernes sobre la calle 37, entre 14 y 16, en la colonia Mirador I, en la cabecera de Champotón.

Sin embargo, esta información hasta el momento no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, Fgecam, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar