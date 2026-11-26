Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de fuerzas federales, realizaron la mañana de este jueves un operativo de cateo en un departamento del fraccionamiento Residencial Turquesa, en la Supermanzana 249 de Cancún, como parte de una investigación por la presunta venta de sustancias ilícitas.

La diligencia comenzó alrededor de las 9:45 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Cuarta Privada Diamante, cerca del cruce con la avenida Chac Mool, donde agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud realizaron las diligencias correspondientes.

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De acuerdo con información preliminar, la intervención derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presunta comercialización de drogas en ese domicilio. A partir de los señalamientos, la autoridad ministerial inició las investigaciones para identificar el inmueble y solicitar la orden de cateo correspondiente ante un juez de control.

En el operativo también participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes se encargaron de mantener el perímetro de seguridad y restringir el paso vehicular en la calle Diamante mientras se desarrollaba la diligencia.

Hasta el momento no se había confirmado la detención de personas ni el aseguramiento de sustancias ilícitas. Será la Fiscalía General del Estado la encargada de procesar el inmueble y los posibles indicios localizados, así como determinar si existen elementos para continuar con la investigación.

La diligencia se mantenía en desarrollo durante la mañana de este jueves, por lo que se esperaba que las autoridades ampliaran la información sobre los resultados del cateo.