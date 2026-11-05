Acusan a hombre de engañar a empleado para robar dinero y objetos de valor de una casa en Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra William Renier G.P. por el delito de extorsión agravada, luego de que presuntamente engañara e intimidara a un empleado para que abriera por la fuerza una caja fuerte en una vivienda del fraccionamiento Benito Juárez Norte, en Mérida, y entregara el dinero y los objetos de valor.

De acuerdo con la investigación, el acusado realizó una llamada telefónica al trabajador del domicilio y se hizo pasar por un supuesto asesor.

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Durante la comunicación, le indicó que la propietaria de la vivienda atravesaba por un problema y necesitaba de manera urgente el dinero y las pertenencias resguardadas en la caja fuerte.

Mediante engaños y amenazas, habría conseguido que el empleado forzara y rompiera la caja de seguridad para extraer los objetos de valor.

Posteriormente, el botín fue entregado a unos conductores de transporte por plataforma, quienes se encargaron de trasladarlo.

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Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que William Renier fuera vinculado a proceso; sin embargo, el acusado pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá en una próxima audiencia.

Mientras tanto, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a solicitud de los fiscales de litigación, por lo que el imputado permanecerá privado de su libertad durante el desarrollo del proceso.