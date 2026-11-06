Tunden a influencer por despreciar la gastronomía yucateca y decir que tiene mal sabor

El creador de contenido Jay Moreno encendió la polémica entre los amantes de la gastronomía yucateca luego de confesar que, en términos generales, la comida tradicional del estado no es de su agrado, una opinión que rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales.

Durante sus comentarios, el influencer de 19 años y con más de un millón de seguidores en TikTok, mencionó varios platillos emblemáticos que no lograron conquistar su paladar, entre ellos el relleno negro y los papadzules, dos preparaciones que forman parte de la identidad culinaria de Yucatán y que suelen ser motivo de orgullo entre sus habitantes.

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"Por favor, yo les tengo fe. O sea, yo sé que pueden sacar buenos platillos, pero por favor, quiten el relleno negro, los papasdzules", indicó el creador de contenido.

Sin embargo, no todo fue rechazo para la cocina regional, pues Jay Moreno reconoció que hubo una preparación que sí logró convencerlo: el mucbipollo, también conocido como pib, uno de los platillos más representativos de las celebraciones del Janal Pixán y las tradiciones de noviembre.

"Y el primer yucateco que se ofenda es porque su pinche comida favorita es el pinche panucho salbute ese, con el caldito ese negro que no, parece sarro de mi pinche baño", declaró.

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Las declaraciones del creador de contenido no pasaron desapercibidas y desataron un debate entre quienes defendieron los sabores de la cocina yucateca y quienes consideraron válida su opinión personal.

Mientras algunos usuarios cuestionaron sus gustos y defendieron la riqueza gastronómica de la región, otros coincidieron en que no todos los platillos tradicionales tienen que agradarle a todo el mundo.