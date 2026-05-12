Alerta en la Mérida–Tetiz: presunta fuga de gas desata cierre total y operativo de emergencia

Una presunta fuga de gas generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este martes sobre la carretera Mérida–Tetiz, donde autoridades estatales implementaron un amplio operativo de seguridad y cerraron por completo la circulación vehicular para prevenir una tragedia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bomberos y personal de Protección Civil arribaron rápidamente al sitio tras el reporte de un posible escape de gas, considerado de alto riesgo debido a la posible inflamabilidad del combustible.

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Como medida preventiva, las autoridades acordonaron la zona y bloquearon todos los accesos y arterias que conectan con la vía Mérida–Tetiz, mientras especialistas realizan labores de inspección y control para descartar cualquier peligro para automovilistas y habitantes cercanos.

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Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni evacuaciones, aunque el operativo continúa activo mientras se determina el origen exacto de la presunta fuga.