Joaquín Díaz Mena impulsa ampliación de tramos peligrosos en la Mérida-Celestún

El gobernador de Joaquín Díaz Mena lamentó el accidente ocurrido en la carretera Mérida-Celestún, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

El mandatario recordó que la semana pasada sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, para insistir en la ampliación de esta vía federal.

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Tras los hechos registrados este día, Díaz Mena informó que volvió a comunicarse con el funcionario federal y se logró el acuerdo para ampliar cinco tramos de aproximadamente dos kilómetros cada uno en las zonas más peligrosas de la carretera, además de realizar trabajos de rehabilitación.

La obra tendrá una inversión superior a los 100 millones de pesos y busca mejorar la seguridad vial con una carretera más amplia y con acotamientos.

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