Movilización policiaca en Cabo Norte en Mérida por la muerte de un joven en un edificio residencial

Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este miércoles en el exclusivo complejo residencial Cabo Norte en Mérida, luego de que un joven de aproximadamente 28 años fuera hallado sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector fueron despertados por el sonido de sirenas y el movimiento de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos elementos arribaron al sitio tras recibir una llamada de auxilio que alertaba sobre una persona inconsciente en el área común de las torres residenciales.

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Paramédicos ingresaron al complejo para brindar atención al joven; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales debido a las severas lesiones provocadas por la caída desde el noveno piso.

La zona fue acordonada de inmediato para permitir las diligencias correspondientes y evitar el acceso de residentes y curiosos.

En torno al caso surgieron distintas versiones entre habitantes del lugar y personas cercanas al edificio. Una de las líneas señala que el joven presuntamente habría caído accidentalmente, mientras que otra apunta a que pudo tratarse de un hecho voluntario.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna hipótesis y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la tragedia.

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos al área de Homicidios y Lesiones, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el levantamiento de evidencias y entrevistas con residentes del complejo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios correspondientes como parte de la carpeta de investigación.