Hallan sin vida en Chiapas a mujer de EU que denunció la desaparición de sus siete hijos en Yucatán; hay un detenido

Lo que comenzó en Yucatán como un operativo para localizar a una mujer y siete menores reportados como desaparecidos, terminó meses después con un crimen que hoy sacude a Chiapas. La madre de los niños, una mujer originaria de Indianápolis, Indiana, fue encontrada sin vida en un paraje del municipio de Zinacantán.

El caso tuvo uno de sus primeros episodios en territorio yucateco durante agosto de 2025, cuando agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP Yucatán localizaron a siete menores en el fraccionamiento Solana de Tixcacal, al poniente de Mérida. Los niños habían sido reportados como sustraídos por su padre, identificado como Joseph, quien presuntamente huyó de Estados Unidos junto con ellos.

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Desde entonces, el caso quedó bajo seguimiento de autoridades mexicanas y estadounidenses debido a la preocupación por la seguridad de la madre, identificada como Makala M.P., y de sus hijos.

Meses después, el 23 de febrero de 2026, se emitió una nueva alerta de búsqueda luego de que Makala y los menores desaparecieran nuevamente. La situación encendió las alarmas por posibles antecedentes de violencia familiar que ya habían sido denunciados previamente en Estados Unidos.

La búsqueda concluyó de la peor manera en Chiapas. Autoridades confirmaron que Makala fue localizada muerta en un paraje de Zinacantán y que la causa del fallecimiento fue traumatismo craneoencefálico. El cuerpo presentaba además visibles signos de violencia.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de Joseph, pareja sentimental de la víctima, quien es señalado como el principal sospechoso del crimen.

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En paralelo, corporaciones de seguridad lograron ubicar y resguardar a los siete hijos de la mujer. Los menores fueron encontrados sanos y salvos y permanecen bajo protección de las autoridades mientras se realizan trámites con la Embajada de Estados Unidos para entregarlos a familiares.

El caso ha generado fuerte impacto debido a que parte de la historia se desarrolló en Yucatán, donde inicialmente fueron localizados los menores, antes de que la situación derivara en un feminicidio ocurrido cientos de kilómetros después en territorio chiapaneco.

Ahora, las investigaciones buscan esclarecer cómo la familia logró desplazarse nuevamente tras el operativo realizado en Mérida y qué ocurrió entre la desaparición reportada en febrero y el hallazgo de la víctima en Chiapas.