Detienen en Madrid a Luis Jorge “N” por supuestos fraudes superiores a $9 millones en Quintana Roo

Un hombre señalado por cometer millonarios fraudes en el destino fue detenido en Madrid, España, tras un operativo coordinado entre corporaciones mexicanas e internacionales que ubicó su paradero luego de que abandonara el país para evadir la justicia.

El imputado responde al nombre de Luis Jorge “N”, de 40 años y originario de Ciudad de México, quien contaba con una orden de aprehensión por fraude genérico en agravio de una mujer en este polo turístico, lográndose su captura gracias a la colaboración de las Fiscalías Generales del Estado y de la República, Interpol y la policía española.

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Investigaciones ministeriales señalaron que el detenido utilizaba un elaborado esquema para ganarse la confianza de los afectados al hacerse pasar como un empresario exitoso, imagen con la que los convencía de entregarle fuertes sumas de dinero bajo la promesa de devolverlas a corto plazo con atractivas ganancias.

La denuncia que detonó el mandamiento judicial ocurrió cuando solicitó a la víctima un préstamo de 800 mil pesos, efectivo que la mujer le entregó en un domicilio del polígono sur de Cancún a cambio de la factura de una camioneta Nissan Urvan modelo 2024 como supuesta garantía de pago.

Auditorías posteriores revelaron que dicha unidad no pertenecía al presunto defraudador, sino que formaba parte del patrimonio de una empresa arrendadora.

Días después del primer trato, Luis Jorge “N” pidió un segundo apoyo económico a la misma afectada por un monto de 2 millones 243 mil pesos con la promesa de liquidar la deuda en dos meses, entregando esta vez cuatro facturas y otra camioneta modelo 2023 que las autoridades descubrieron que también era rentada.

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El sospechoso incumplió los plazos acordados y desapareció de la entidad de manera repentina, situación que obligó a la emisión de una ficha roja de Interpol para rastrear su huida hacia el extranjero hasta localizarlo en España.

Las indagatorias vigentes detallan que el acusado enfrenta al menos siete carpetas de investigación por el mismo modus operandi, usando siempre unidades y documentos ajenos para respaldar los préstamos millonarios que obtenía mediante engaños.

Autoridades estiman que el daño patrimonial acumulado por las denuncias supera los 9 millones de pesos, por lo que tras su arresto en Madrid iniciaron los trámites de extradición para que responda ante los tribunales locales