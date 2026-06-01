Detienen a extranjero por extorsión y vinculan a dos hombres por delitos sexuales en Tulum

Un ciudadano extranjero identificado como Ignacio “N” fue detenido y puesto a disposición de un juez de control por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un empresario dedicado al ramo de la publicidad en el municipio de Tulum, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). En colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y corporaciones municipales, la dependencia informó sobre la detención y vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en delitos de abuso sexual y violación.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, identificada como Carlos Manuel, acudía frecuentemente a Tulum por motivos laborales relacionados con reuniones y actividades de empresas publicitarias.

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Durante una de esas visitas conoció a Ignacio “N”, con quien entabló una relación de amistad que posteriormente derivó en que ambos compartieran un departamento rentado en este destino turístico, inmueble que el empresario utilizaba durante sus estancias de trabajo.

Según la carpeta de investigación, la relación entre ambos se deterioró cuando el agraviado solicitó a Ignacio “N” abandonar el departamento, argumentando que él era quien cubría por completo los gastos de renta. Presuntamente molesto por esta situación, el imputado se comunicó con dos empleados de la empresa de Carlos Manuel para exigirles el pago de 15 mil pesos, bajo la amenaza de difundir videos que podrían perjudicar socialmente a la víctima. Ante las presiones, los trabajadores realizaron el pago solicitado.

Johan Deiby "N" fue señalado de violación a una adolescente de 16 años; Anastasio "N" por intento del mismo delito contra su nieta de 12 años / Especial

Tras conocer los hechos, el empresario decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades ministeriales. Como resultado de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la detención de Ignacio “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

En el mismo informe, la Fiscalía General del Estado dio a conocer avances en acciones coordinadas para combatir delitos sexuales cometidos en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y corporaciones municipales, la dependencia informó sobre la detención y vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en delitos de abuso sexual y violación.

Entre los casos reportados destaca el de Johan “N”, de 22 años de edad, quien fue detenido por el delito de violación en agravio de una compañera de trabajo de 16 años. Asimismo, Anastasio “N”, de 65 años, fue aprehendido por el presunto delito de violación en grado de tentativa en perjuicio de su nieta de 12 años de edad. La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan y reiteró su compromiso de atender y perseguir los delitos que atenten contra la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo.