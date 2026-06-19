Detienen en Hidalgo a Alberto “N”, señalado como generador de violencia en Azcapotzalco

Autoridades capitalinas detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, identificado como un objetivo prioritario generador de violencia con presuntas operaciones en la alcaldía Azcapotzalco, informó el Gabinete de Seguridad federal a través de redes sociales.

La captura fue resultado de trabajos de investigación y de la coordinación entre instituciones federales, capitalinas y estatales.

De acuerdo con la información oficial, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con apoyo de dependencias del Gabinete de Seguridad.

Alberto “N” fue señalado por las autoridades como una persona vinculada con hechos de alto impacto registrados en Azcapotzalco, por lo que su detención forma parte de las acciones dirigidas a reducir la violencia en la capital del país.

¿De qué acusan a Alberto “N”?

Según el reporte oficial, Alberto “N” estaría relacionado con un feminicidio y al menos cinco homicidios ocurridos durante el presente año en la alcaldía Azcapotzalco.

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Además, las autoridades lo vinculan con otros delitos como robo, extorsión y narcomenudeo, aunque será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

El señalamiento contra Alberto “N” lo ubica como un presunto generador de violencia en una zona estratégica de la Ciudad de México, donde las autoridades han reforzado operativos de seguridad e inteligencia.

Operativo fue resultado de coordinación entre autoridades

El Gabinete de Seguridad destacó que la detención se logró gracias al intercambio de información y a la colaboración entre distintas instituciones.

Entre las dependencias que participaron o brindaron apoyo se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también reconoció la cooperación de las autoridades involucradas para ubicar y detener al presunto objetivo prioritario fuera de la capital.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la estrecha coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX, en el estado de #Hidalgo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Alberto "N", identificado como objetivo prioritario generador de violencia con operaciones en… pic.twitter.com/acfX7OjTtg — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 19, 2026

Buscan reducir violencia en Azcapotzalco

La captura de Alberto “N” se suma a las acciones que las autoridades han desplegado para atender delitos de alto impacto en Azcapotzalco, especialmente homicidios, extorsiones y narcomenudeo.

El Gabinete de Seguridad reiteró que continuará la coordinación entre instituciones para desarticular redes delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad en la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el detenido pertenece a alguna célula criminal específica ni han detallado el lugar exacto de su captura en Hidalgo.

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