Camión de mudanzas revienta cables y provoca apagón en el barrio de Santa Ana, Campeche

Un sector del barrio de Santa Ana quedó sin energía eléctrica luego de que un camión de mudanzas reventara cables de media tensión, afectando a por lo menos 65 viviendas y comercios de la zona.

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El incidente ocurrió sobre la calle Argentina, donde la unidad presuntamente jaló el tendido eléctrico, provocando daños en la red de distribución y dejando sin servicio a decenas de usuarios, incluida una escuela primaria, donde las clases tuvieron que ser suspendidas.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, acudió al lugar para realizar las reparaciones correspondientes en la red de distribución de energía.

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JGH