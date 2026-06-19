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Camión de mudanzas revienta cables y provoca apagón en el barrio de Santa Ana, Campeche

Un camión de mudanzas dañó cables de media tensión en Santa Ana, dejando sin energía eléctrica a más de 65 viviendas, comercios y una escuela primaria.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de jun de 2026

1 min

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Camión de mudanzas provoca apagón y deja sin luz a más de 65 predios en Santa Ana
Camión de mudanzas provoca apagón y deja sin luz a más de 65 predios en Santa Ana / Dismar Herrera

Un sector del barrio de Santa Ana quedó sin energía eléctrica luego de que un camión de mudanzas reventara cables de media tensión, afectando a por lo menos 65 viviendas y comercios de la zona.

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El incidente ocurrió sobre la calle Argentina, donde la unidad presuntamente jaló el tendido eléctrico, provocando daños en la red de distribución y dejando sin servicio a decenas de usuarios, incluida una escuela primaria, donde las clases tuvieron que ser suspendidas.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, acudió al lugar para realizar las reparaciones correspondientes en la red de distribución de energía.

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JGH

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