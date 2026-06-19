Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Semarnat avala Distribuidor Vial Kukulkán en Cancún; obra lleva 20% de avance

Campeche / Sucesos

Automovilista provoca accidente al intentar cambiar de carril en Barrio de Guadalupe, Campeche

Un cambio de carril sin precaución provocó un choque entre dos vehículos en el barrio de Guadalupe, generando daños materiales y afectaciones al tránsito.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Colisión entre dos vehículos genera afectaciones viales en Guadalupe
Colisión entre dos vehículos genera afectaciones viales en Guadalupe / Dismar Herrera

En el barrio de Guadalupe se registró un hecho de tránsito luego de que el conductor de un automóvil realizara una maniobra de cambio de carril sin tomar las debidas precauciones, lo que derivó en una colisión que dejó daños materiales.

BTED Campeche combate la deserción escolar y logra reincorporar a seis estudiantes

Noticia Destacada

Programa “La Escuela Te Extraña" rescata a jóvenes que abandonaron el bachillerato en Campeche

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Miguel Alemán por Juárez, donde una de las unidades involucradas impactó contra el costado derecho de otro vehículo que circulaba sobre la misma vía.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, la cual presentó afectaciones al tránsito por varios minutos debido al hecho de tránsito.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar