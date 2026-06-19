Automovilista provoca accidente al intentar cambiar de carril en Barrio de Guadalupe, Campeche

En el barrio de Guadalupe se registró un hecho de tránsito luego de que el conductor de un automóvil realizara una maniobra de cambio de carril sin tomar las debidas precauciones, lo que derivó en una colisión que dejó daños materiales.

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El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Miguel Alemán por Juárez, donde una de las unidades involucradas impactó contra el costado derecho de otro vehículo que circulaba sobre la misma vía.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, la cual presentó afectaciones al tránsito por varios minutos debido al hecho de tránsito.

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JGH