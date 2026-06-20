Camión de carga se incendia en Hunucmá-Texán

Un camión de carga quedó completamente destruido tras incendiarse la mañana de ayer, cuando transitaba en camino de terracería a un costado de la carretera Hunucmá-Texán, cerca del acceso a un banco de materiales.

Según los primeros reportes, el siniestro al parecer se originó de una presunta falla eléctrica en la unidad pesada. Las llamas se propagaron rápidamente y, en cuestión de minutos, envolvieron gran parte del vehículo.

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Al percatarse del incendio, el conductor detuvo la marcha y logró salir de la unidad a tiempo, poniéndose a salvo antes de que el fuego se intensificara. Posteriormente, solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio y evitar que las llamas alcanzaran la vegetación cercana.