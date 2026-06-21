Riña entre turistas y habitantes locales en el malecón de Cozumel deja detenidos y un lesionado

Una pelea entre turistas y habitantes locales registrada en el malecón de Cozumel dejó varias personas detenidas y al menos un hombre lesionado, luego de que una discusión escalara a los golpes en una de las zonas más transitadas de la isla, presuntamente por el comportamiento de un grupo de visitantes que se encontraba en estado inconveniente.

El incidente ocurrió durante horas de alta afluencia, lo que generó alarma entre transeúntes, comerciantes y prestadores de servicios que presenciaron el enfrentamiento. Testigos señalaron que la confrontación inició como un intercambio verbal que rápidamente se intensificó, derivando en agresiones físicas entre los involucrados.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir reportes de alteración del orden público. A su llegada, lograron controlar la situación y procedieron a la detención de varios participantes, quienes fueron trasladados para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Durante el altercado, un hombre resultó con lesiones, por lo que recibió atención tras la intervención de los cuerpos de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han detallado la gravedad de sus heridas ni el número exacto de detenidos.

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El hecho ocurrió en el malecón, una de las principales zonas turísticas de Cozumel, donde diariamente convergen visitantes nacionales e internacionales, así como residentes locales, lo que amplificó la visibilidad del incidente.

Comerciantes de la zona señalaron que este tipo de situaciones, aunque no son frecuentes, generan preocupación por el impacto que pueden tener en la percepción de seguridad del destino.

Trabajadores de la zona y ciudadanos coincidieron sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la isla, particularmente en zonas turísticas, donde la convivencia entre visitantes y residentes requiere condiciones que garanticen seguridad para todos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si habrá sanciones adicionales o medidas específicas tras este hecho, aunque reiteraron el llamado a mantener el respeto y la convivencia pacífica en espacios públicos.