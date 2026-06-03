SSC investiga actuación de policías en marcha de la CNTE tras denuncias de agresiones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México abrió investigaciones internas para revisar la actuación de sus elementos durante la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de la difusión de imágenes sobre presuntas agresiones ocurridas en el Centro Histórico.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, informó que la revisión estará a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Dirección General de Derechos Humanos. El objetivo será determinar si algún policía actuó fuera de los protocolos establecidos durante el operativo.

¿Qué ocurrió durante la marcha de la CNTE en CDMX?

La movilización inició la mañana del lunes en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo capitalino. Para resguardar la zona, la SSC desplegó 800 policías y colocó vallas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con Vázquez Camacho, durante el recorrido un grupo de personas encapuchadas, ajenas a los manifestantes pacíficos, realizó actos de vandalismo contra la Torre Bienestar, una grúa de Tránsito y barreras de seguridad.

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Los hechos más violentos se registraron en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, donde fueron lanzados cohetones, piedras y otros objetos contra los policías.

SSC revisará posibles abusos de elementos policiacos

La dependencia reportó que cuatro policías resultaron lesionados; tres fueron atendidos en el lugar y uno fue trasladado a un hospital, del que después fue dado de alta.

Pablo Vázquez aseguró que no se instruyó a los elementos a agredir a las personas manifestantes. Sin embargo, reconoció que existen registros donde se observa el lanzamiento de objetos desde el área donde se encontraban policías, por lo que se ordenó una revisión formal.

Fiscalía también investiga lesionados durante protesta

Además de las indagatorias administrativas, la SSC colabora con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en las investigaciones por dos personas lesionadas durante la protesta.

El secretario advirtió que, si se acredita alguna conducta irregular, se aplicarán sanciones que pueden incluir suspensión o separación del cargo.

La SSC reiteró que su política es garantizar el derecho a la libre manifestación bajo principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.

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