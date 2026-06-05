Síguenos

Última hora

Campeche

Lluvia provoca encharcamientos en diferentes zonas de la capital de Campeche

Quintana Roo / Sucesos

Motociclista muere de forma trágica al impactar contra un auto en Playa del Carmen

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordaron la escena para evitar el paso de personas ajenas y así pudieran realizar las investigaciones.

Por Gustavo Escalante

5 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El cuerpo sin vida del motociclista quedó tendido sobre el pavimento.
El cuerpo sin vida del motociclista quedó tendido sobre el pavimento. / Foto: Por Esto!

Un motociclista perdió la vida de forma trágica al estrellarse contra un automóvil en Playa del Carmen, el automovilista se ludo a la fuga, mientras que las autoridades investigan la causa.

Los hechos ocurrieron sobre el Arco Vial frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la altura del fraccionamiento Villamar I donde un motociclista aún no identificado circulaba sobre la avenida presunta a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros datos preliminares, debido a la alta velocidad del motociclista no se percató que le saliera un automovilista y menos le dio tiempo de reducir la velocidad, coló resultado el impacto fue brutal.

Debido fuerte impacto, el motociclista salió disparado hasta golpearse contra la guarnición o banqueta, lo que provocó una muerte trágica.

Elementos policiacos y cuerpos de emergencia respondieron al llamado.

Noticia Destacada

Violento ataque armado frente a bar de Playa del Carmen deja un hombre gravemente herido

En la escena llegaron los paramédicos de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa del Carmen, quienes de inmediato atendieron a la víctima, sin embargo, nada pudiera hacer, su muerte fue instantánea.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordaron la escena para evitar el paso de personas ajenas y así pudieran realizar las investigaciones, levantar los peritos necesarios.

Minutos después llegaron los peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo para levantar los indicios del mortal accidente y ordenaron el levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

En tanto que la motocicleta severamente dañada fue remolcada por una grúa para su traslado al corralón y a disposición de la Fiscalía.

Te puede interesar