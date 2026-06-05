¡Por ganarle el paso! Le sale caro el rebase y choca contra un tráiler en Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales y severas afectaciones a la circulación vehicular fue el saldo de un accidente registrado la tarde de este viernes en calles de la colonia Miami, donde una maniobra imprudente al intentar ganar el paso a una unidad pesada derivó en una colisión lateral entre un tractocamión y una camioneta particular.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Eugenio Echeverría Castellot, en el cruce con la calle Flamboyán, donde circulaba un tractocamión de la marca Kenworth, color blanco con naranja, con placas 91-AY-1X del servicio federal de carga, perteneciente a la empresa IFT. La pesada unidad se dirigía con rumbo a la glorieta del Cañón cuando se produjo el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a dicho crucero, la conductora de una camioneta Chevrolet de batea, color gris, con placas CU-3833-A del estado de Campeche, intentó rebasar al tractocamión por el carril derecho y posteriormente incorporarse delante de la unidad pesada para ganarle el paso.

El tractocamión bloqueó parcialmente la circulación. / Israel Lozano

Sin embargo, la maniobra no pudo completarse de manera segura, provocando que ambas unidades hicieran contacto lateral. Como consecuencia del impacto, el tractocamión presentó daños en la parte frontal de la defensa, mientras que la camioneta resultó con afectaciones visibles en el costado izquierdo de la batea.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. No obstante, los daños materiales fueron considerables y requirieron la presencia de agentes de Tránsito y ajustadores de seguros para realizar las diligencias correspondientes.

Tras el incidente, el tractocamión quedó bloqueando parcialmente el carril izquierdo de circulación, situación que generó un intenso congestionamiento vehicular sobre una de las principales arterias de la ciudad. Automovilistas tuvieron que circular con precaución mientras se efectuaban las labores periciales y la negociación entre las partes involucradas.

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Luego de casi una hora y media de afectaciones al tránsito, los conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas aseguradoras, permitiendo finalmente el retiro de las unidades y la liberación de la vialidad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar las distancias de seguridad y evitar maniobras de rebase en zonas de alto flujo vehicular, especialmente cuando se trata de unidades de gran tamaño, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de los usuarios de la vía pública.

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JGH