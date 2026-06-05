Clima en Yucatán 6 de junio: Predominará el calor de casi 40 grados este sábado

Este sábado 6 de junio predominará el ambiente caluroso y disminuirá la probabilidad de lluvias en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este sábado una vaguada térmica y el ingreso de humedad, dejarán lluvias aisladas en el oriente y centro de Yucatán.

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El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas mayores a 40 km/h hacia la costa.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 39° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 24° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 34° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 36° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

En las imágenes te compartimos las condiciones del tiempo que se prevén para hoy y los siguientes 3 días en #Campeche capital, #Cancún, #Quintana Roo y #Mérida, Yucatán pic.twitter.com/7Cds6DC9xg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 5, 2026

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25° y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.