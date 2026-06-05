Clima en Yucatán 6 de junio: Predominará el calor de casi 40 grados este sábado

Este sábado 6 de junio predominará el ambiente caluroso y disminuirá la probabilidad de lluvias en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.
Detalló que este sábado una vaguada térmica y el ingreso de humedad, dejarán lluvias aisladas en el oriente y centro de Yucatán.
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El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas mayores a 40 km/h hacia la costa.
En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 39° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 24° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.
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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 34° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.
Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 24° C y máximas de hasta 36° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.
En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25° y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.
Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.
También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.