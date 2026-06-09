Macabro hallazgo en la costa de Yucatán: encuentran 10 animales sin cabeza en la playa

Un desconcertante hallazgo rompió la tranquilidad de los bañistas y habitantes de la costa yucateca durante las primeras horas del día.

Elementos de seguridad y ciudadanos se encuentran en alerta tras el descubrimiento de varios animales mutilados en la orilla de la playa conocida como Marmotas, ubicada en el tramo carretero que conecta a las comisarías de Chabihau y Santa Clara.

El caso comenzó a cobrar relevancia a través de una denuncia ciudadana en Facebook, donde imágenes y descripciones de la tétrica escena se volvieron virales rápidamente, motivando la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública.

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De acuerdo con los reportes oficiales confirmados por agentes de la Policía Municipal de Yobaín, el hallazgo consistió en los cadáveres de seis gallinas, dos borregos y dos pescados.

Posibles rituales

Lo que más llamó la atención de los testigos y de las corporaciones fue el estado de los cuerpos, ya que las aves y los mamíferos presentaban cortes limpios, estando completamente decapitados y sin extremidades.

Esta característica encendió las alarmas de la comunidad sobre posibles prácticas rituales o de santería en la zona, una situación inusual en este punto del litoral.

Al recibir el reporte, varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se desplegaron hasta el punto costero para tomar conocimiento del hecho, pero al llegar al sitio exacto los restos ya habían sido retirados.

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Actos de crueldad

En su trayecto de inspección sobre la ruta hacia San Crisanto, los agentes estatales interceptaron a una patrulla local, cuyos oficiales detallaron el conteo exacto de los ejemplares y las condiciones de crueldad en las que fueron encontrados.

Para evitar un foco de infección y cuidar la imagen de este destino turístico, las autoridades municipales indicaron que procedieron a levantar los cuerpos en bolsas negras de basura y los trasladaron al basurero municipal para su disposición final.

Hasta el momento no se ha determinado la identidad de los responsables, por lo que las autoridades estatales y municipales ya iniciaron las indagatorias para esclarecer el misterio, mientras que los pobladores exigen mayor vigilancia sobre todo durante la noche a fin de evitar que esta situación se pudiera repetir.