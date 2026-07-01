Motociclista muere en choque con autobús Va y Ven en Mérida

Un motociclista perdió la vida ayer en la mañana luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con un autobús del sistema Va y Ven sobre Circuito Colonias, a la altura de la calle 50, colonia Cinco Colonias.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta fue impactada por la pesada unidad y el conductor terminó debajo del autobús. Las lesiones sufridas provocaron su muerte inmediata, por lo que ya nada pudieron hacer los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar.

El accidente generó una importante movilización de corporaciones de seguridad y auxilio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron la zona y restringieron parcialmente la circulación vehicular para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

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Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y recopilaron evidencia para reconstruir la mecánica del accidente, mientras personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de la necropsia correspondiente.

Investigación abierta

Hasta el cierre de la edición, la identidad de la víctima no había sido revelada por las autoridades. Las investigaciones permanecen abiertas con el propósito de establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Asimismo, será el resultado de los peritajes el que permita esclarecer si existieron factores como exceso de velocidad, invasión de carril u otra circunstancia que haya derivado en el fatal desenlace.

De manera preliminar se supo que el accidente habría ocurrido entre las 4:00 y 5:00 horas, cuando los semáforos de Circuito Colonias y calle 50 se encontraban en modo intermitente, parpadeando en colores ámbar y rojo.

Por la avenida Circuito Colonias transitaba el autobús del servicio público, que colisionó con una motocicleta Italika, la cual se estrelló con el panorámico y debajo de la unidad acabó el conductor.