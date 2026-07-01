Cuánto cuesta visitar Chichén Itzá y Uxmal en vacaciones? INAH actualiza tarifas en Yucatán

Las personas que visiten el patrimonio histórico de Yucatán durante las vacaciones de verano deberán considerar las cuotas de acceso vigentes en zonas arqueológicas y museos administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los costos están establecidos en la Ley Federal de Derechos, que regula el ingreso a estos espacios, así como los descuentos y exenciones aplicables a distintos sectores de la población.

El organismo recordó que el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos clasifica los sitios arqueológicos y museos en distintas categorías, con tarifas que van desde los 105 hasta los 210 pesos, además de los cobros adicionales que, en algunos casos, aplica el Gobierno del Estado de Yucatán.

Costos diferenciados

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En la Categoría I, el costo de admisión general es de 210 pesos. Los mexicanos pagan 105 pesos, un descuento del 50%. En este grupo se encuentran las zonas arqueológicas de Ek’ Balam (que además aplica una tarifa estatal adicional), Xcambó y el Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón.

La Categoría II contempla una tarifa general de 155 pesos, con un costo preferencial de 85 pesos para connacionales (45% de descuento). En esta clasificación se ubica la zona arqueológica de Kabah.

La Categoría III incluye los sitios arqueológicos de Labná, Sayil, Xlapak, Chacmultún, Oxkintok, Aké y Acanceh, donde la entrada cuesta 145 pesos; los mexicanos pagan 80 pesos (45% de descuento).

En tanto, la Categoría IV considera una cuota única de 105 pesos, sin descuentos. En este apartado se encuentran las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal, que contemplan un cobro adicional del Gobierno del Estado, así como Dzibilchaltún, cuyo cenote permanece cerrado al público.

Exenciones

El INAH informó además que, de manera temporal, el acceso será gratuito en la zona arqueológica de Izamal y en el Museo Ateneo Peninsular, con el propósito de facilitar el acercamiento de la población al patrimonio histórico y cultural.

La dependencia federal recordó que el ingreso sin costo se mantiene de forma permanente para personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubiladas, pensionadas, personas con discapacidad, docentes y estudiantes en activo, así como investigadores con autorización del INAH.