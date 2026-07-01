Bajo la lluvia y al grito de “¡México!”: así festejaron en Calkiní el triunfo del Tri

Ni la lluvia frenó el festejo de los calkinienses tras el triunfo de la selección mexicana en estos octavos de final, por lo que los aficionados, incluso del municipio de Dzitbalché, llegaron hasta el arco maya donde festejaron el triunfo del tricolor, por lo que en carro, moto, mototaxi y bicicletas eléctricas, las familias salieron a festejar en medio de la lluvia, donde incluso agitaban los vehículos.

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El festejo de los aficionados finalizó a eso de las 12 de la medianoche después de que agitaron una unidad de la policía municipal, quienes no aguantaron el desmán y tuvieron que bajar de su unidad, originando que los aficionados corrieran para evitar ser detenidos. Los dos uniformados, al ver que son una multitud, subieron a su unidad y se retiraron del lugar para evitar caer en provocaciones, ya que algunos aficionados estaban alcoholizados. Estos festejos generaron un fuerte embotellamiento en ambos carriles de la avenida Dzitbalché - Calkiní y viceversa.

Durante la caravana de festejo se suscitó un percance donde un mototaxi se estrelló en la parte trasera de un vehículo tipo Nissan March, al cual se le rompió la fascia trasera. Sin embargo, por la euforia de los festejos y las largas filas de vehículos no fue posible que el propietario del vehículo bajara a reclamar los daños a su vehículo. Por fortuna, este percance solo quedó en daños materiales, aunque en la unidad adaptada de mototaxi iba una familia completa que iba gritando “¿y si sí? México” y siguieron avanzando. Por fortuna todo el festejo terminó sin novedad.

Los aficionados se comenzaron a retirar después de agitar la unidad de la policía municipal, quienes al ver que la afición no paraba tuvieron que bajar de su unidad, originando que los aficionados se dispersaran del lugar; más tarde se originó un fuerte apagón que duró varias horas.

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JGH