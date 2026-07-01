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Pacientes pediátricos de Yucatán concluyen ciclo escolar en hospital del IMSS

Treinta y ocho pacientes pediátricos del IMSS Yucatán concluyeron el ciclo escolar gracias al programa Aula Hospitalaria, que les permite estudiar mientras reciben tratamiento médico.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

1 de jul de 2026

1 min

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Graduación de 38 menores en la UMAE Ignacio García Téllez
Graduación de 38 menores en la UMAE Ignacio García Téllez

Mientras enfrentan enfermedades y tratamientos médicos, 38 niñas, niños y adolescentes atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Ignacio García Téllez del IMSS Yucatán concluyeron con éxito el ciclo escolar 2025-2026 del programa Aula Hospitalaria, demostrando que la educación también puede abrirse paso desde una cama de hospital.

Durante la ceremonia de graduación, el director de la UMAE, Roberto Abraham Betancourt Ortiz, destacó que el programa permite a pacientes pediátricos continuar su formación académica sin interrumpir sus tratamientos, gracias al acompañamiento de docentes y al respaldo de sus familias.

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Subrayó que los menores que cambiaron de grado o nivel escolar dieron muestra de perseverancia y compromiso, al mantenerse al día con sus estudios pese a las dificultades derivadas de su estado de salud.

Por su parte, el delegado del IMSS, Gustavo Ignacio Prieto Torres, reconoció el esfuerzo de los estudiantes y sus familias, y reafirmó el compromiso de la institución de garantizar el acceso a la educación como parte de la atención integral a sus derechohabientes.

La responsable de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica en Hospitales de la UMAE, Nadxieli Morales Ríos, explicó que el equipo docente adapta los contenidos escolares a las condiciones de salud de cada paciente, con el propósito de evitar el rezago educativo y favorecer su desarrollo cognitivo y emocional.

Detalló que las actividades se realizan en coordinación con áreas médicas, psicología y trabajo social, además de apoyarse en donaciones de libros y material didáctico para fortalecer el aprendizaje.

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