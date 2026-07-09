Hallazgo de dos gatos muertos con huellas de violencia indigna a vecinos de Mérida

Ola de indignación y exigencia de justicia se generó entre vecinos de la colonia San José Sur de Mérida, luego del hallazgo de dos gatos sin vida en la vía pública, cuyos cuerpos presentaban visibles huellas de violencia, lo que hace presumir un nuevo caso de maltrato animal.

El hallazgo ocurrió en la banqueta de la calle 40 entre 107 y 107-A y fueron habitantes de la zona quienes, al transitar por el lugar, observaron a los felinos inmóviles y, al acercarse para verificar la situación, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

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De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos mostraban lesiones que aparentemente no correspondían a una muerte natural ni a un accidente de tránsito, así que los vecinos decidieron reportar el hecho a las autoridades a través de los números de emergencia.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para tomar datos del caso y aplicar los protocolos correspondientes. Los agentes acordonaron el área con cinta preventiva y restringieron el paso de peatones con el objetivo de preservar la escena mientras se realizaban las diligencias iniciales.

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Será personal de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se encargue del levantamiento de los cuerpos y de practicar las necropsias de ley, procedimientos que permitirán determinar con precisión las causas de la muerte de los animales y establecer si existen elementos para integrar una carpeta de investigación.

Vecinos de la colonia manifestaron su preocupación ante este hecho y solicitaron a las autoridades revisar las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a la persona o personas que habrían abandonado los cuerpos en el lugar.