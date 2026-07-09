Tragedia en Ticul: hombre muere luego de ingerir presunto ácido muriático en una posada

Una intensa movilización policial y de cuerpos de emergencia en la colonia San Joaquín de Ticul culminó en tragedia, luego de que un hombre perdiera la vida tras ingerir un químico altamente tóxico, presuntamente ácido muriático, en el interior de una conocida posada de la zona. El occiso fue identificado más tarde por las autoridades como Daniel G. C., de 42 años de edad y de oficio alfarero.

Los hechos se registraron en una posada ubicada en la calle 42 entre 13 y 15 del citado barrio. De acuerdo con testimonios de los lugareños, el constante ir y venir de las patrullas de la Policía Municipal alertó a la comunidad durante la noche. Posteriormente, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana arribó al sitio para unirse al operativo.

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Tanto los agentes policiacos como los paramédicos ingresaron de inmediato al inmueble. Tras varios minutos de tensión, los socorristas salieron cargando en camilla al hombre, quien fue abordado a la unidad de rescate y trasladado de manera urgente al Centro de Salud de esta ciudad.

Aunque en el sitio de los hechos las autoridades estatales y municipales mantuvieron un estricto hermetismo, trascendió que el diagnóstico inicial apuntaba a una severa intoxicación por un producto químico.

Debido a la gravedad de su estado, el paciente tuvo que ser canalizado de urgencia a un hospital ubicado en la ciudad de Mérida. Desafortunadamente, el químico ingerido le provocó graves lesiones internas que, horas más tarde, provocaron su muerte.

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El suceso causó profunda consternación e inquietud entre los colonos de San Joaquín. Los vecinos recordaron con preocupación que este mismo establecimiento ya había sido escenario de una tragedia hace apenas unos meses, cuando una mujer perdió la vida en el lugar por la vía del ahorcamiento.

Finalmente, trascendió que, aunque los primeros testimonios apuntaron a la identidad del fallecido como una mujer en calidad de desconocida, las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de un hombre de nombre Daniel G. C., de 42 años de edad y de oficio alfarero.